Муж итальянского министра Роччеллы пропал в озере недалеко от Рима

Муж итальянского министра по вопросам семьи, рождаемости и равных возможностей Евгении Роччеллы Луиджи Каваллари пропал на озере Вико. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в Corriere Della Sera.

Инцидент произошел, когда мужчина находился на лодке со своей женой. Он решил нырнуть в воду, чтобы освежиться, однако так и не всплыл.

Роччелла сразу же отправила сигнал SOS. На место прибыли карабинеры, пожарные, сотрудники экстренных служб и водолазы.

Поиски сосредоточены в районе, где мужчину видели в последний раз. В операции также задействован вертолет, уточнили в издании.

До этого трое рыбаков попали в шторм на Волге и утонули. Тело одного из них позже нашли на берегу реки. Среди погибших оказался топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер.

Кроме того, ранее на реке Мая в Хабаровском крае перевернулась моторная лодка, в результате чего погиб 7-летний ребенок. Трагедия произошла в районе поселка Джигда.

Похожий случай произошел 19 мая на Байкале — тогда на озере перевернулся катер с туристами. На борту находились 18 человек, пять из них погибли. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».