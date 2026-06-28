В российском городе прогремел мощный взрыв в жилом доме

В Набережных Челнах произошел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома, в результате которого серьезно пострадали двое жильцов. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия для ликвидации возгорания, возникшего сразу после детонации.

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Видео и информацию о взрыве опубликовал Телеграм-канал "Набережные Челны ЧС". На кадры попал момент взрыва, в результате которого во двор полетели обломки.

В сообщении отмечается, что после взрыва в квартире произошел пожар. К настоящему моменту он уже ликвидирован.

Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы

По предварительным данным, в квартире были разрушены внутренние переговоры, уничтожен оконный блок и повреждена входная дверь. Также оказались выбиты окна с первого по третий этаж.

Местные СМИ сообщают, что скорая увезла в больницу двух пострадавших.

На данный момент специалисты устанавливают причины произошедшего, угрозы обрушения здания нет.