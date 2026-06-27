ООН: землетрясение в Венесуэле могло затронуть более 6,7 млн человек

До 6,76 млн человек могли оказаться затронутыми последствиями землетрясения в Венесуэле. Такие оценки содержатся в заявлении входящей в структуру ООН Международной организации по миграции.

Отмечается, что речь идет о предварительных оценках, основанных на анализе данных о численности населения и масштабах разрушений. Так, только в столице страны, Каракасе, последствия землетрясений могли затронуть до 2 млн человек, указывается в тексте.

Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошло 214 афтершоков. По последним данным, в Венесуэле погибли более 1,4 тыс. человек, более 3,2 тыс. получили травмы различной степени тяжести.