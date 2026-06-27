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Dawn: в Пакистане при атаке террористов погибли около шести человек

ТАСС

По меньшей мере шесть человек погибли в результате атаки террористов на штаб рейнджеров в самом большом городе Пакистана Карачи. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на правоохранительные органы.

В Пакистане при атаке террористов погибли около шести человек
© Unsplash

По их информации, при атаке погибли три сотрудника из штаба местных рейнджеров. Три террориста также были убиты. На месте событий спецподразделения проводят "операцию по зачистке", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о перестрелке и взрыве, в связи с чем район был оцеплен.