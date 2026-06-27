В Пакистане при атаке террористов погибли около шести человек

По меньшей мере шесть человек погибли в результате атаки террористов на штаб рейнджеров в самом большом городе Пакистана Карачи. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на правоохранительные органы.

По их информации, при атаке погибли три сотрудника из штаба местных рейнджеров. Три террориста также были убиты. На месте событий спецподразделения проводят "операцию по зачистке", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о перестрелке и взрыве, в связи с чем район был оцеплен.