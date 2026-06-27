Пятилетняя девочка скончалась после падения из окна квартиры в Москве

На ул. Абрамцевская из окна квартиры на седьмом этаже выпала девочка, опершаяся на москитную сетку, ребенок скончался. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Оперевшись на москитную сетку, из окна квартиры седьмого этажа жилого дома на ул. Абрамцевская выпал малолетний ребенок. Девочка 2021 года рождения скончалась. Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», – говорится в сообщении.

Прокуратура напоминает родителям о необходимости быть бдительными и не оставлять детей без присмотра в помещении с открытым окном. Москитная сетка не является защитой от падения.