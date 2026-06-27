Пытал электрошокером: оперативника обвинили в насилии над предпринимателями

Оперуполномоченный Дедовского отдела полиции задержан за превышение должностных полномочий. Сыщик подозревается в том, что подверг избиению двоих подозреваемых по уголовному делу.

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Как стало известно «МК», инцидент, связанный с насилием в полицейском участке, произошел еще в феврале в подмосковном Дедовске (Истринский городской округ). На одном из объектов произошел несчастный случай – рабочий упал с высоты и получил травмы. Индивидуальному предпринимателю и ответственному за проведение работ грозило обвинение по статье 216 УК. Обоих доставили в отдел полиции. А через некоторое время оба подали заявление в УСБ на сотрудника угрозыска.

Мужчины заявили, что тот вымогал у них деньги за непривлечение к уголовной ответственности. При этом полицейский не просто угрожал, а даже бил предпринимателей и применил электрошокер.

Сам задержанный отрицает свою причастность к пыткам. Тем не менее суд заключил его под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье 286 часть 3 УК.