СК изымет документацию в астраханском гастрономе после вспышки сальмонеллеза

Следователи изымают документацию в гастрономе в Астрахани, после употребления продукции которого 14 человек были госпитализированы с сальмонеллезом и 1 женщина умерла. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Астраханской области.

"Следователи изымают документацию в гастрономе Астрахани. Затем следственные действия будут проводиться в цеху, откуда была поставлена продукция", - сказали в пресс-службе.

Ранее в управлении сообщили, что 14 человек госпитализированы с сальмонеллезом после приема готовой пищи из гастронома в Астраханской области, 1 женщина умерла. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области обнаружило нарушения в работе цеха гастронома. Предварительно, причиной отравления стали рыбные котлеты.