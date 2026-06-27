Одним из отравившихся в Астрахани стал экс-замминистра здравоохранения области

Одним из пострадавших от отравления готовой едой в Астрахани оказался бывший заместитель министра здравоохранения области Павел Джуваляков. Об этом Telegram-каналу RT рассказал источник.

Ранее сообщалось, что источником вспышки сальмонеллёза в Астрахани, по предварительным данным, стали рыбные котлеты.

Также стало известно, что 14 госпитализированных после массового отравления рыбными котлетами находятся в состоянии средней степени тяжести.