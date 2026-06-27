Массовое отравление едой в Астрахани: что известно к этому часу

В Астрахани 24-27 июня 2026 года четырнадцать человек отравились после того, как попробовали еду из местного гастронома, среди них четверо детей. «Рамблер» собрал основное к этому часу.

Количество пострадавших

Первым в больницу поступил семилетний мальчик из Москвы с признаками отравления. Следом в медучреждении оказались и его родители. Затем за медицинской помощью обратилась мать с тремя детьми.

Позже сообщалось о 12 пострадавших, затем число выросло до 14. У всех госпитализированных подтвердили сальмонеллез. Среди пострадавших — два ребенка 2021 года рождения, еще двое — 2018 и 2025 года рождения.

Одна из отравившихся, 62-летняя женщина, умерла.

Среди госпитализированных бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков.

Состояние пострадавших

Всех, кто обратился с симптомами, немедленно госпитализировали и направили в инфекционное отделение. В больнице пациенты получают всю необходимую медпомощь.

Источник инфекции

Источником сальмонеллёза могли стать котлеты из судака, которые готовились в местном гастрономе и продавались на вынос. Именно их употребляли все заболевшие.

В ходе проверки цеха, где изготавливали продукцию, специалисты Роспотребнадзора выявили, что при производстве еды была не обеспечена поточность технологических процессов, под которыми подразумевается разделение маршрутов движения персонала и посетителей, чистой и грязной посуды, сырых и готовых продуктов.

Кроме того, в пищеблоке отсутствовала маркировка на разделочном инвентаре.

Меры по предотвращению распространения инфекции

Специалисты Роспотребнадзора выявили всех, кто мог контактировать с заражённой продукцией, и установили за ними медицинское наблюдение. Контактным лицам назначили лабораторные исследования на сальмонеллёз, чтобы вовремя выявить возможные новые случаи.

Действия правоохранителей

Возбуждено уголовное дело после массового отравления граждан готовой едой, купленной в заведении, которое работает на вынос (ст. 238 УК РФ).

На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые лабораторные исследования и комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура Астраханской области взяла на контроль ход и результаты проверки, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и законодательства о защите прав потребителей.