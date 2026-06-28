Число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани возросло до 23

Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани достигло 23 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

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Там уточнили, что среди госпитализированных шестеро несовершеннолетних. Одна пациентка скончалась.

Об отравлении людей после употребления готовой пищи из гастронома под Астраханью стало известно 27 июня. Все пострадавшие были направлены в инфекционный стационар для оказания помощи. У всех лабораторно подтвержден сальмонеллез. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, специалисты областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения в работе цеха гастронома. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Работа рыбного цеха приостановлена. Магазин продолжает работу.