Житель США попытался поднять свои очки и оказался на дне выгребной ямы

В Калифорнии, у берегов озера Шейвер, экстренные службы были вызваны в кемпинг, где приключилась курьезная неприятность.

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По данным портала 120.Su, мужчина, отправившись в уборную, представляющую собой конструкцию над выгребной ямой, случайно обронил туда свои солнцезащитные очки. Пытаясь извлечь личную вещь, он сам сорвался вниз и оказался в яме.

Около двадцати минут ему пришлось сидеть в нечистотах, ожидая спасателей, вероятно, искренне жалея о своем решении вернуть очки.

Спасателям удалось благополучно вытащить пострадавшего. Сам мужчина не получил травм, однако после инцидента ему потребовалось тщательное мытье. До сих пор остается загадкой: смог ли он все-таки спасти свои очки и насколько они были ценны, раз стоили таких мучений.