В Брянской области при атаке дрона погиб человек

Дрон-камикадзе атаковал припаркованную машину у магазина в деревне Петрянинка Злынковского района Брянской области. Водитель погиб, пассажирку доставили в больницу, врачи борются за ее жизнь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

"Украинские террористы снова целенаправленно бьют по мирным гражданам. Дрон-камикадзе атаковал машину, которая была припаркована у магазина в д. Петрянинка Злынковского района. На месте погиб водитель, местный житель. Пассажирка доставлена в больницу. Медики делают все возможное, чтобы спасти женщину", - написал он в "Максе".