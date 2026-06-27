В СК назвали возможную причину отравления в Астрахани

Представители Следственного управления Следственного Комитета РФ по Астраханской области в публикации на странице в социальной сети «ВКонтакте» назвали предварительную причину массового отравления в регионе.

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Согласно опубликованному сообщению, следователи следственного отдела Ленинского района города Астрахани СУ СК России по Астраханской области продолжают проведение процессуальной проверки по факту массового отравления астраханцев.

Предварительные данные свидетельствуют, что источником инфекции стали рыбные котлеты. Отмечается, что число пострадавших в результате массового отравления выросло до 14 человек, среди них четверо детей.

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В ведомстве добавили, что у всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Также там уточнили, что, по имеющейся информации, одна из пострадавших женщин скончалась.