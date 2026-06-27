Блогерша оказалась среди жертв совращения сыном главного ортопеда РСФСР

Блогер Дарья Мухина из Петербурга подверглась домогательствам со стороны сына главного ортопеда РСФСР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Она оказалась одной из жертв врача-остеопата, обвиненного в совращении юной пациентки. По словам Мухиной, шесть лет назад в свои 17 лет она столкнулась с непристойным поведением медика.

19 июня стало известно об аресте 50-летнего мужчины — сына советского и российского детского хирурга и доктора медицинских наук Владимира Андрианова. Он основал первую и единственную в России кафедру детской травматологии и ортопедии ЛенГИДУВа и заведовал ею. Его биография включена в книгу «50 выдающихся ученых последней четверти XX века».

По данным следствия, врач, работающий в частной клинике «Академия развития ребенка», на протяжении года совершал развратные действия сексуального характера с девочкой в своем кабинете.

Мухина обрела известность после трагической истории в 2020 году: во время конфликта бывший выстрелил ей в лицо из карабина. Она потеряла глаз, а позже стала блогером и начала активно выступать в защиту женщин, переживших домашнее насилие.