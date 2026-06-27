Женщина по ошибке выбросила килограмм золота в Турции

Жительница Турции по ошибке выбросила пакет, в котором находился килограмм золота стоимостью около 133 тысяч долларов. Драгоценности семья долгое время откладывала на покупку собственного дома. Об этом сообщает TR Haber.

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— Жена во время уборки приняла пакет за мусор и выбросила его, — рассказал глава семьи Седаир Курназ.

После случившегося мужчина обратился в полицию. Правоохранители начали поиски, однако пока неизвестно, оказался ли пакет на свалке вместе с бытовыми отходами или его забрали местные жители. Для выяснения обстоятельств изучаются записи камер видеонаблюдения.

По данным издания, жители Турции нередко предпочитают хранить сбережения дома, а не в банках. По оценке Центробанка страны, общая стоимость такого золота, находящегося у населения, достигает 600 миллиардов долларов.

Ранее жительница Вьетнама по имени Ле Тхи Мунг случайно перевела российской туристке на карту более 15 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей). Россиянка по имени Елена временно проживает во вьетнамской провинции Кханьхоа. В один день она заметила, что на ее банковский счет прислали крупную сумму. Отправительнице оказалась Ле Тхи Мунг.