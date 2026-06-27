Жена футболиста закрыла собой дочь во время землетрясения в Венесуэле

Дочь обязательно узнает о подвиге матери, когда вырастет, пообещал футболист венесуэльского клуба «Маритимо де Ла Гуайра» Гектор Белло. Об этом пишет портал People.

В июне на территории Венесуэлы произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Стихийное бедствие унесло жизни 920 человек, свыше 3300 получили травмы различной степени тяжести.

Футболист отметил, что его жена Андреа Белло закрыла собой маленькую Алану, когда начались подземные толчки.

«Ты всегда будешь нашим любимым героем, мамочка. Я позабочусь о том, чтобы наша девочка помнила, какой замечательной ты была и как сильно ты ее любила», — пообещал Гектор.

Мужчина поклялся, что расскажет дочери о подвиге матери, которая «даже на последнем издыхании не бросила ее».