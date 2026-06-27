Появились подробности массового отравления от еды в российском гастрономе

В Астрахани умерла женщина после отравления готовой едой из местного гастронома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Среди 15 пострадавших от массового отравления четверо детей. Всем заболевшим поставлен диагноз сальмонеллез, он подтвержден лабораторными исследованиями.

По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Среди госпитализированных бывший замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Первым в больницу поступил семилетний мальчик из Москвы с признаками отравления. Следом в медучреждении оказались и его родители. Затем за медицинской помощью обратились мать с тремя детьми и еще несколько человек.

По факту массового отравления людей Роспотребнадзор начал проверку.