Умер один из пострадавших в результате массового отправления в Астрахани

Один из пострадавших в результате массового отравления в Астрахани скончался. Об этом сообщает прокуратура области.

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Массовое отравление произошло сегодня в областном центре. За медицинской помощью обратились 12 человек. Все они госпитализированы, анализы выявили у пострадавших сальмонеллез. По предварительным данным, причиной отравления стало употребление готовой еды на вынос в одном из заведений города.

Роспотребнадзор выявил при проверке грубые нарушения санитарных норм. В цехе приготовления пищи не была обеспечена поточность технологических процессов, отсутствовала маркировка на разделочном инвентаре.

Прокуратура взяла на контроль результаты проверки и дальнейшее расследование этого случая массового отравления.

Сальмонеллы сохраняют свою жизнеспособность в продуктах при хранении в холодильнике, так как не боятся низких температур. В сыром молоке, в простокваше сальмонеллы живут до 10 дней. В мясе, колбасах, масле - до 2-4 месяцев. В яйце - до 1 года, на скорлупе - 2-3 недели. При варке мяса погибают через 30 минут, в яйце через 10 минут. Сальмонеллы устойчивы к солению, копчению, действию кислот, на поверхности различных предметов и в пыли помещений могут выживать несколько месяцев, полностью сохраняя способность к заражению человека.