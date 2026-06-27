Блогера Аванесова расстреляли в машине на парковке в США

В США на парковке неизвестные расстреляли автомобиль блогера и активиста Армена Аванесова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. Инцидент произошёл 27 июня. Нападавшие открыли огонь по машине, в которой находился блогер, после чего он был экстренно доставлен в больницу. По предварительным данным, его состояние оценивается как тяжёлое, он находится в реанимации. На опубликованных кадрах видно разбитое переднее стекло автомобиля, а также окровавленного Аванесова, которого везут на машине.

Аванесов стал известен несколько месяцев назад после серии скандальных высказываний в адрес жительниц Северной Осетии. Он публично критиковал осетинских девушек за стиль одежды, заявляя о намерении «искоренить грязь Кавказа» и призывая ввести штрафы за ношение мини-юбок и свободной одежды. При этом сам блогер проживает в США, но активно комментирует жизнь на Кавказе через свои соцсети.

Ситуация вокруг Аванесова накалилась после того, как он объявил о планах приехать в Северную Осетию в конце июня, чтобы «пообщаться» с теми, кто недоволен его деятельностью. Это заявление вызвало широкий резонанс и острую реакцию в регионе, где его неоднократно называли провокатором.

На данный момент официального подтверждения информации о нападении нет. Также не установлены личности нападавших и мотивы преступления. Полиция США пока не комментирует инцидент, а телеграм-каналы продолжают публиковать фото и видео с места событий.

Ранее Аванесов уже становился объектом критики со стороны жительниц Северной Осетии, которые обвиняли его в женоненавистничестве и лицемерии.

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