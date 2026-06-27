В Московской области объявили беспилотную опасность

На территории Московской области объявлена беспилотная опасность.

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Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере «Макс».

«Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области с 14:55 27.06.26. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие», — говорится в публикации.

В случае, если человек находится на улице или в автомобиле, ему необходимо укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Кроме того, в сообщении жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

27 июня в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

При этом общее количество уничтоженных за время спецоперации дронов превышает 170 тысяч.