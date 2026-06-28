Жители Приморья заметили акул вблизи популярной у туристов бухты

Жители Приморского края отменили купальный сезон из-за нашествия акул в регионе. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщил Shot.

Как рассказали местные жители, накануне в популярной у туристов бухте Триозерье акула подплыла вплотную к сапсерферу. Уже на следующий день отдыхающие заметили над водой сразу два плавника. Предположительно, акулы охотились на рыбу недалеко от берега.

По словам очевидцев, раньше хищники не подплывали к пляжу настолько близко. Из-за этого многие теперь опасаются заходить в воду и признаются, что считают купальный сезон на этом пляже завершенным. При этом на других пляжах Приморья, где также замечали акул, отдыхающие продолжают купаться.

Этим летом акулы регулярно появляются у побережья Приморья. Предположительно, это связано с заметным потеплением воды и увеличением популяции тунца в прибрежных водах, уточняется в публикации.

До этого в американском штате Флорида в рамках съемок челленджа блогер использовал 26-летнюю модель как приманку для акул. Он бросил ее в воду, привязав к леске и снабдив рыбой для привлечения хищников.

Кроме того, ранее тигровая акула напала на 19-летнюю девушку на пляже Боа-Виажем в Бразилии. Хищник откусил девушке правую ногу. Пострадавшую удалось вытащить из воды ее двоюродному брату.