Местные жители заметили 2,5-метровую акулу в акватории Находки

В акватории приморского города Находки местные жители заметили 2,5-метровую акулу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash. Хищная рыба кружила у берега вблизи причала, вызвав тревогу у очевидцев.

Местные жители отметили, что ранее акулы не появлялись в этом районе. 27 июня акулу заметили в бухте Триозерье. Хищницу увидели рядом с сапбордистом — шокированные отдыхающие снимали плавник, то и дело появлявшийся из воды. Все происходило в паре сотен метров от пляжа. Отмечается, что это не первая встреча с акулами за эту неделю.

Их замечали также у мыса Тобизина и в бухте Тихая во Владивостоке. Еще двух хищниц выловили рыбаки. До этого биолог оценил опасность акул, появившихся в Приморье. Ученый объяснил, что рыбы "зашли" в воды региона "за рыбой, как волки за оленями". Осенью они уплывут южнее.