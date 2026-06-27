Отравившихся мефедроном на вечеринке в российском городе допросят

В Солнечногорске следователи возбудили уголовное дело после смертельной вечеринки по случаю дня рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) России.

По предварительным данным ведомства, причиной массового отравления на празднике в коттедже в Бакеево могло стать употребление наркотических веществ. Двое мужчин не выжили. Шесть человек госпитализировали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Расследование ведется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. С присутствовавшими на вечеринке проведут допросы, будут назначены экспертизы. В настоящее время проводится осмотр места происшествия.

Жертвами отравления мефедроном стали два спортсмена из Брянска: воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» 26-летний Тимур и боксер Мирзабек. Они отмечали день рождения своего друга Павла.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое отказались от госпитализации и покинули медучреждение.

Молодые люди отмечали день рождения в коттедже, в разгар праздника восемь человек почувствовали себя плохо, одна из девушек вызвала скорую помощь. Ситуация находится под контролем прокуратуры, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.