Пожар произошел в здании элитного банного комплекса Siberia в центре Москвы

Пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании элитного банного комплекса Siberia на улице Новая Переведеновская в Москве.

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Об этом в субботу, 27 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.

— Экстренные службы уже вывели людей из помещений комплекса, — говорится в сообщении.

Специалисты в настоящее время работают на месте происшествия и ищут очаг возгорания, уточнил РЕН ТВ.

25 июня в пресс-службе МЧС России по Московской области сообщили, что хозяйственный магазин вспыхнул на Полевой улице в подмосковном Фрязине. Людей в здании не было, наблюдалось сильное задымление из окон. Огнеборцы локализовали возгорание на площади 80 квадратных метров, а затем полностью его потушили.

Ранее пожар произошел на складе с просроченным алкоголем в деревне Городище под Воскресенском. Спасатели ликвидировали возгорание.