Жертвам отравления в Подмосковье привезли не тот наркотик

Выяснились новые детали отравления наркотиками в коттеджном поселке в Солнечногорском городском округе Подмосковья. Напомним, в результате инцидента 2 человека погибли и 6 пострадали.

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Как стало известно "МК", изначально участники дня рождения заказали партию мефедрона. Однако вместо этого им привезли метадон. Употребление этого зелья и привело к трагическим последствиям.

Раскрыты жертвы отравления на дне рождения в российском городе

Как сообщила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 часть 3 УК (причинение смерти по неосторожности).