Жертвам отравления в Подмосковье привезли не тот наркотик
Выяснились новые детали отравления наркотиками в коттеджном поселке в Солнечногорском городском округе Подмосковья. Напомним, в результате инцидента 2 человека погибли и 6 пострадали.
Как стало известно "МК", изначально участники дня рождения заказали партию мефедрона. Однако вместо этого им привезли метадон. Употребление этого зелья и привело к трагическим последствиям.
Раскрыты жертвы отравления на дне рождения в российском городе
Как сообщила помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 часть 3 УК (причинение смерти по неосторожности).