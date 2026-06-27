Знаменитая актриса погибла в Венесуэле из-за землетрясения

Венесуэла скорбит о потере одной из самых ярких звезд национального телевидения. Жертвой мощного землетрясения, обрушившегося на страну 24 июня, стала 43-летняя актриса и популярная телеведущая Йоргелис Дельгадо, сообщает портал Need To Know.

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Трагедия разыгралась в прибрежном городе Ла-Гуайра, расположенном в штате Варгас. В момент подземных толчков знаменитость находилась в своей квартире вместе с супругом и 14-летней дочерью. Многоэтажный жилой комплекс, где проживала семья, не выдержал сейсмической нагрузки и частично рухнул.

Спасателям удалось извлечь мужа и дочь актрисы из-под обломков живыми, однако сама Йоргелис, к сожалению, получила травмы, несовместимые с жизнью.

Карьера Дельгадо началась еще в школьные годы, когда она блистала в главных ролях культовых подростковых сериалов 1990-х — «День-ночь», «Немного удачи» и «Между тобой и мной». Эти проекты принесли ей всенародную любовь и узнаваемость.

Впоследствии актриса успешно переквалифицировалась в телеведущую, став лицом множества детских и юношеских развлекательных программ, любимых несколькими поколениями венесуэльских зрителей. Однако в 2009 году Дельгадо приняла решение оставить сцену и полностью посвятить себя воспитанию дочери и заботе о семье.