В Венесуэле произошло новое землетрясение

На побережье Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,4. О жертвах и разрушениях не сообщается, отмечает сервис по отслеживанию подземных толчков Last Quake.

Эпицентр находился в 78 км к западу от столицы страны Каракаса, к северу от штата Арагуа.

Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации в регионе.

Напомним, что в июне в макрорегионе были зафиксированы несколько мощных подземных толчков. Они привели к значительным разрушениям в ряде районов прибрежной зоны.

В частности, были повреждены жилые здания, транспортная инфраструктура и объекты коммунального хозяйства.

Точное количество жертв подсчитывается. Согласно официальным источникам, погибли 920 человек, свыше 3000 получили ранения.

Вместе с тем, региональные СМИ публикуют комментарии экспертов. По мнению аналитиков, число погибших может достигнуть 10 тыс. человек.