Стало известно о жертве после атаки ВСУ на российский город-миллионник

В результате ракетного удара по Волгограду погиб человек
При разборе завалов на волгоградском заводе, по которому был нанесен ночью ракетный удар, найдено тело погибшего. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Поиски еще одного рабочего продолжаются.
По уточненным данным, пострадало 11 человек. Они в больнице, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю возможную помощь.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, надзорное ведомство обеспечит контроль соблюдения прав пострадавших. Налажено взаимодействие всех структур для оперативной помощи гражданам. Для оказания правовой поддержки открыта горячая линия.