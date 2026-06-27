Стало известно о жертве после атаки ВСУ на российский город-миллионник

При разборе завалов на волгоградском заводе, по которому был нанесен ночью ракетный удар, найдено тело погибшего. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

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Поиски еще одного рабочего продолжаются.

По уточненным данным, пострадало 11 человек. Они в больнице, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю возможную помощь.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, надзорное ведомство обеспечит контроль соблюдения прав пострадавших. Налажено взаимодействие всех структур для оперативной помощи гражданам. Для оказания правовой поддержки открыта горячая линия.