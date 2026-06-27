В Кемерово арестовали бывшего директора наркоклиники, где умер пациент

Центральный районный суд Кемерово заключил под стражу бывшего директора частной наркологической клиники «Свобода», где скончался пациент. Об этом в субботу сообщил объединённый пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным пресс-центра, мужчина руководил медицинским учреждением в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 26 августа 2026 года.

Бывший директор обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По версии следствия, он совместно с другими лицами при заключении договоров на проживание и питание незаконно предоставлял услуги по купированию абстинентного синдрома, в том числе несовершеннолетним.

Ранее, 25 марта, суд уже арестовывал руководителя клиники. Ему вменяют ту же статью 238 УК РФ, а также покушение на незаконный сбыт психотропных веществ (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 228.1 УК РФ). Двумя днями позже, 27 марта, под домашний арест отправили бывшего главврача заведения. Ему предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору, что по неосторожности повлекло смерть человека.

По данным следствия, клиника оказывала медицинские услуги без необходимых лицензий. В августе 2025 года при введении психотропных веществ скончался 37-летний пациент. В декабре ещё один больной был экстренно госпитализирован в отделение острых отравлений одной из городских больниц.