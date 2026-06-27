Названа предварительная причина массового отравления в подмосковном коттедже

Предварительно причиной массового отравления в коттедже в Солнечногорском городском округе Подмосковья стало употребление наркотиков.

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Как уже сообщал "МК", в результате отравления два человека погибли, ещё трое госпитализированы в тяжёлом состоянии. Всего пострадали 8 человек. Правоохранители выясняют, кто именно достал наркотик для компании и какое вещество употребили пострадавшие. Инцидент произошел на дне рождения одного из членов компании.