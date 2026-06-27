"Нафтогаз" сообщил о повреждении своих объектов в двух регионах Украины

Производственные мощности "Нафтогаза" в двух регионах в центральной части и на востоке Украины получили повреждения за последние двое суток. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как указывается в Telegram-канале "Нафтогаза", речь идет об инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях. Сейчас специалисты оценивают масштабы разрушений.

По данным официального ресурса для оповещения населения, за последние двое суток в Полтавской и Харьковской областях неоднократно объявлялась воздушная тревога.