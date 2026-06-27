Звезда шоу «Пацанки» впала в кому

Участница социального реалити-шоу «Пацанки» Лаурита Карпова впала в кому. Об этом рассказала подруга девушки на своей странице в социальной сети.

По ее словам, Карпова упала, ей диагностировали множественные травмы.

— Все, что я знаю: она упала. У нее закрытый пневмоторакс, перелом лопатки, кровоизлияние в мозг и удален 11-й позвонок. Молимся всем богам и врачам за ее здоровье, — рассказала приятельница.

Подруга призвала всех фанатов шоу не проходить мимо и обратить внимание на произошедшее.

— Прямо сейчас молодая девушка лежит в коме. Она на грани. Врачи делают все возможное, но сейчас идет война на тонком плане — ее дух борется за жизнь. Ей нужна колоссальная энергетическая поддержка, — написала девушка.

21 июня издание Super со ссылкой на источник писало, что у телеведущего Дмитрия Диброва в больнице диагностировали сотрясение мозга. На тот момент артист находился в травматологическом отделении под наблюдением врачей. Бывшая супруга Диброва Полина в тот же день подтвердила, что шоумен находится в больнице после падения с лестницы.