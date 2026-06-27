Подросток выстрелил себе в лицо из пневматического оружия

В Ростове-на-Дону врачи городской больницы № 20 успешно прооперировали 14-летнего мальчика с тяжёлым ранением лица. В отделение челюстно-лицевой хирургии подросток поступил в экстренном порядке с металлической пулькой, застрявшей в области под глазницей. Как выяснилось, травма стала результатом неосторожного обращения с пневматическим оружием.

© Московский Комсомолец

После проведения комплексного обследования и оценки рисков хирурги приняли решение использовать малоинвазивную методику. Такой подход позволил избежать обширных разрезов и минимизировать травматизацию мягких тканей, что особенно важно при работе в области лица, где каждая ошибка может привести к серьёзным косметическим и функциональным последствиям.

Операция проводилась через небольшое отверстие в стенке верхнечелюстной пазухи. Через этот доступ хирурги ввели эндоскопическое оборудование и специальные микрохирургические инструменты. Благодаря многократному увеличению врачи смогли точно определить локализацию пули и аккуратно извлечь её, не повредив прилегающие анатомические структуры, включая глазное яблоко, слезные пути и лицевые нервы.

Вмешательство прошло без осложнений. Пациент перенёс операцию удовлетворительно, его состояние оценивается как стабильное. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей и проходит послеоперационное восстановительное лечение. По словам медиков, риск отдалённых последствий минимален, а функция лица должна полностью восстановиться.