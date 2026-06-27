Недовольная обслуживанием пенсионерка  сломала нос работнице салона связи

В Торжке возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней местной жительницы, которая в порыве гнева бросила в менеджера салона связи терминал безналичной оплаты. Инцидент произошёл после того, как пенсионерка осталась недовольна качеством обслуживания.

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Женщина схватила с прилавка устройство и запустила его в стоявшую напротив 21-летнюю сотрудницу. Как сообщает пресс-служба МВД по Тверской области, терминал попал прямо в лицо девушке, сломав ей нос. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью, и врачи квалифицировали полученные повреждения как лёгкий вред здоровью.

В ходе беседы с участковым уполномоченным злоумышленница полностью созналась в содеянном. Она пояснила, что хотела лишь выплеснуть эмоции и не рассчитывала на такой исход – терминал оказался довольно увесистым, а бросок пришёлся точно в цель.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Фигурантка находится под обязательством о явке. Максимальное наказание, которое ей грозит, – лишение свободы на срок до 2 лет.