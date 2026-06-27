В Курской области три человека пострадали при ударах ВСУ

Три человека пострадали за сутки в результате атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

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Как отметил губернатор, в период с 09.00 26 июня до 09.00 27 июня в области уничтожили 108 украинских БПЛА. В Беловском районе в слободе Белой при атаке ВСУ пострадала 55-летняя женщина, в деревне Гирьи был ранен 59-летний мужчина.

«В Дмитриевском районе пострадал 40-летний житель Владимирской области, находившийся в командировке. У него закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом левой голени», - написал Хинштейн в мессенджере «Макс».

Всех раненых доставили в больницу.

Ранее в Горловке Донецкой Народной Республики один человек погиб, еще один пострадал в результате атак со стороны Украины.