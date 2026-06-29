Пушилин сообщил о 15 пострадавших при атаках дронов ВСУ в ДНР

В результате атак украинских беспилотников в воскресенье, 28 июня, пострадали 15 мирных жителей, включая подростка.

Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В Никитовском районе Горловки удар пришёлся по легковому автомобилю. Ранения получили подросток 2011 года рождения и мужчина, их состояние оценивается как среднетяжёлое.

В Центрально-Городском районе Горловки атакован автобус. Пострадали две женщины и мужчина. Ещё двое мирных жителей получили ранения в том же районе.

В Старобешево дроны ударили по АЗС, в результате чего травмы получили четыре женщины и два мужчины.

Кроме того, в посёлке городского типа Новоамвросиевское Амвросиевского муниципального округа ранения получили сотрудники производственного предприятия.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что мирная жительница Брянской области получила ранение в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус.