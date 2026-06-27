Появились подробности о похищении российского школьника

Сарай, где держали похищенного в Артеме 11-летнего школьника, попал на видео. Прокуратура Приморского края показала фотографию постройки и предоставила «Ленте.ру» видео из суда, где была избрана мера пресечения подозреваемым в похищении ребенка.

На кадрах виден сарай. Затем в кадре конвой заводит юношей в стеклянный аквариум.

На суде подозреваемые пояснили, что хотели проучить мальчика за его поведение, в содеянном раскаиваются. Выяснились подробности о том, что несколькими днями ранее молодые люди уже запирали его на несколько часов в этом же сарае, однако родителям об этом инциденте он не сообщил.

С учетом позиции прокуратуры троим похитителям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

По данным следствия, 24 июня трое жителей Артема, двое из которых 17-летние подростки, на улице Ленина насильно посадили школьника в автомобиль и увезли в поселок Заводской, где связали скотчем, избили и заперли в сарае. Через час мальчику удалось освободиться и добраться до дома. Его мать, узнав о похищении сына, обратилась в полицию.

Прокуратура проверит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По ее контролем находится расследование уголовного дела, возбужденного по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»).