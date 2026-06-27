ВСУ нанесли ракетный удар по заводу в Волгограде. Что известно

Ночью и утром субботы Волгоград подвергся атаке, есть пострадавшие.

Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, повреждения получило индустриальное предприятие в Краснооктябрьском районе. Десять человек госпитализированы. Врачам предстоит оценить степень вреда здоровью, но отмечается, что жизни пострадавших вне опасности.

На территории завода возник пожар, который своевременно потушили. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Жилые дома в окрестностях промзоны не повреждены.

Количество пострадавших еще может быть уточнено, этим займется мэрия. Им окажут всю необходимую помощь.

По словам главы региона, силы ПВО отражали высокоскоростные цели. Согласно СМС-информированию населения, в четыре часа утра была объявлена ракетная опасность. Отбой дали примерно через час.

Как пишут местные жители, ракеты летели низко. Граждане отмечают в соцсетях, что видели и слышали их, а также шум от поражения воздушной цели и взрывы. Громкие звуки слышали также жители Краснослободска, находящегося на противоположном берегу Волги.

В Краснооктябрьском районе находится крупная промышленная зона на берегу реки.