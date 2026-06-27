Guardian: во Франции из-за жары погибли уже четверо детей
Во Франции число детей, погибших на фоне аномальной жары, выросло до четырёх. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, последней жертвой стал 18-месячный ребёнок, которого обнаружили в автомобиле с признаками гипертермии.
Ранее во Франции погибли ещё трое детей, оказавшихся запертыми в машинах.
Газета также пишет, что число погибших при купании на фоне жары в стране превысило 55 человек.
Ранее в Великобритании был зафиксирован новый полувековой рекорд жары для июня — воздух прогрелся до 36 °C.