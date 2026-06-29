На Камчатке площадь одного природного пожара превысила 2 тыс. га

Природный пожар площадью более 2 тыс. га действует в Тигильском районе Камчатки, его тушат около 55 человек, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"10 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю оказывают помощь лесоохране в тушении природного пожара в Тигильском округе. Всего в работах задействованы около 55 человек. Площадь возгорания в настоящий момент составляет около 2 100 га", - рассказали в министерстве.

Уточнятся, что угрозы населенных пунктам и задымления нет. Особый противопожарный режим действует в городском округе "поселок Палана", а также в Тигильском, Пенжинском, Быстринском, Мильковском округах.