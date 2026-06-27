Исторические пароходы в Финляндии арестовали за долги

В финском городе Савонлинна прекращена работа круизных пароходов. Причиной стало банкротство компании-владельца LP Management, следует из сообщения местного издания Itä-Savo.

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Три исторических судна — S/S Punkaharju, S/S Saaristo и S/S Paul Wahl — арестованы и в ближайшее время будут проданы с торгов. Имущество перешло под контроль конкурсного управляющего, назначенного судом. Им стал юрист Яри Кархинен из Куопио.

Финансовые проблемы владельца привели к тому, что пароходы не прошли технический осмотр, остались без топлива и экипажей. По закону они теперь не имеют права выходить на воду. Все регулярные рейсы по озеру Сайма отменены.

Организацией прогулок занималась круизная компания Vip Cruise, принадлежащая тем же владельцам, что и LP Management. Её сайт в настоящее время недоступен. Ранее на странице сообщалось, что суда находятся на ремонте, а их дальнейшая судьба будет определена позже. Генеральный директор обанкротившейся компании Янне Лейнонен от комментариев отказался, сославшись на нахождение за пределами Финляндии.

Процедура банкротства была инициирована 16 июня по заявлению пенсионно-страховой компании Elo. Управляющий Яри Кархинен ранее заявлял о планах реализовать пароходы на торгах в течение лета. Однако, по данным газеты, на начало недели никаких значимых действий в этом направлении предпринято не было.

Это не первый кризис для местного пароходного бизнеса. Ещё в 2023 году владельцы намеревались продать суда из-за финансовых трудностей. Тогда ситуацию взяли под контроль власти Савонлинны, которые стремились сохранить круизы как визитную карточку города. Сейчас местные власти рассчитывают, что в ходе распродажи имущества банкрота пароходы приобретёт новый инвестор. Это позволило бы возобновить навигацию по Сайме уже к следующему летнему сезону.