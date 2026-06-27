Совбез ООН обсудит удар по автобусу с белорусскими детьми 29 июня

Совет Безопасности ООН в понедельник, 29 июня, проведет заседание в связи с ударом ВСУ по автобусу, перевозившему детей из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

По словам собеседника агентства, заседание намечено на 15:00 по местному времени (22:00 мск).

17 июня на трассе в Брянской области украинский беспилотник атаковал автобус, перевозивший детей из белорусского города Речицы. Они направлялись на отдых в Геленджик. В салоне находились 44 человека, включая 28 детей.

В результате атаки погибла пассажирка. Восемь человек получили ранения.