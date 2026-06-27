Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Аферисты стали предлагать жителям России якобы подключить уведомления об атаках беспилотников, после чего они присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки. О новой схеме мошенничества с обратным звонком предупредили в компании по кибербезопасности F6, пишет РИА Новости.

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«Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах», — сообщили в компании.

На таких сайтах предлагают подключить уведомления, для чего требуется ввести шестизначный код. Через некоторое время после регистрации жертве придет сообщение о взломе личного кабинета одного из госсервисов. Там же будет указан номер телефона «выделенной линии поддержки». Если позвонить по одному из таких номеров, пользователю под видом «службы поддержки» ответит оператор мошеннического кол-центра, а жертву могут обвинить в финансировании террористов, попытаться склонить к диверсии, или потребовать от нее «спасти» деньги.

В компании посоветовали не звонить на номера, указанные на сомнительных сайтах, а также не переходить по ссылкам от незнакомцев и открывать файлы из подозрительных сообщений.

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