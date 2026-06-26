В Дагестане похитили более 80 млн рублей при постройке мусороперерабатывающих объектов

Руководители республиканского экологического оператора и двух фирм похитили более 82 млн рублей, выделенных на создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляются обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по СКФО.

"Оперативно-разыскные мероприятия проведены сотрудниками 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО и ФСБ России в рамках проводимой работы по противодействию преступлениям в сфере реализации национального проекта "Экология". Установлено, что руководителями республиканского экологического оператора и двух фирм были похищены бюджетные денежные средства в размере более 82 млн рублей, выделенных на создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляются обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Дербентском районах Республики Дагестан. Противоправная деятельность заключалась в предоставлении документов, содержащих недостоверные сведения об объемах выполненных работ, примененных строительных материалов и установленного оборудования", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено следственной частью главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).