В Дагестане похитили более 80 млн рублей при постройке мусороперерабатывающих объектов

Руководители республиканского экологического оператора и двух фирм похитили более 82 млн рублей, выделенных на создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляются обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по СКФО.
"Оперативно-разыскные мероприятия проведены сотрудниками 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО и ФСБ России в рамках проводимой работы по противодействию преступлениям в сфере реализации национального проекта "Экология". Установлено, что руководителями республиканского экологического оператора и двух фирм были похищены бюджетные денежные средства в размере более 82 млн рублей, выделенных на создание и эксплуатацию объектов, на которых осуществляются обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твердых коммунальных отходов в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Дербентском районах Республики Дагестан. Противоправная деятельность заключалась в предоставлении документов, содержащих недостоверные сведения об объемах выполненных работ, примененных строительных материалов и установленного оборудования", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено следственной частью главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
"В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведены 38 обысковых мероприятий в Республике Дагестан, на территории Астраханской области, г. Санкт-Петербурга, Чувашской Республики, Московской и Воронежской областей, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Задержаны шесть граждан из числа руководителей подрядных организаций и организации - заказчика в порядке ст. 91 УПК РФ, одному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.