Тренеры два года насиловали подопечную и получили пожизненные сроки

Суд вынес приговор тренерам, которые два года насиловали девочку. Об этом сообщает NDTV.

Мужчины стали фигурантами уголовного дела после того, как их бывшая ученица обратилась в полицию. Она рассказала, что в 2017-м году, когда ей было 12 лет, она стала посещала тренировки местной ассоциации каратэ, где подсудимые были тренерами.

В течение двух лет ребенок подвергался групповому насилию со стороны мужчин. Она совершали преступления в том числе и во время поездок в другие штаты Индии и заграницу.

Когда началась пандемия, педагоги прекратили насилие. Однако в 2021-м году один из тренеров снова написал школьнице, поэтому она рассказала о ситуации родителям.

В результате фигурантов приговорили к пожизненным срокам.

До этого в Валенсии мужчин приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование девушки. Вместе с возлюбленным она купила у подсудимых наркотики, после чего в качестве оплаты юноша разрешил иностранцам надругаться над ней.