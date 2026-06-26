Тренеры два года насиловали подопечную и получили пожизненные сроки

В Индии тренеров осудили за изнасилование маленькой подопечной
Суд вынес приговор тренерам, которые два года насиловали девочку. Об этом сообщает NDTV.
Мужчины стали фигурантами уголовного дела после того, как их бывшая ученица обратилась в полицию. Она рассказала, что в 2017-м году, когда ей было 12 лет, она стала посещала тренировки местной ассоциации каратэ, где подсудимые были тренерами.
В течение двух лет ребенок подвергался групповому насилию со стороны мужчин. Она совершали преступления в том числе и во время поездок в другие штаты Индии и заграницу.
Когда началась пандемия, педагоги прекратили насилие. Однако в 2021-м году один из тренеров снова написал школьнице, поэтому она рассказала о ситуации родителям.
В результате фигурантов приговорили к пожизненным срокам.
До этого в Валенсии мужчин приговорили к 12 годам лишения свободы за изнасилование девушки. Вместе с возлюбленным она купила у подсудимых наркотики, после чего в качестве оплаты юноша разрешил иностранцам надругаться над ней.