В Британии на свалке обнаружили ужасающую находку

На мусорной свалке в британском Роули-Реджисе (Западный Мидлендс) найдено тело новорожденной девочки. Страшную находку в четверг перед полуднем обнаружили сотрудники частной компании по утилизации отходов. Об этом сообщает Dailymail.

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Полиция полагает, что ребенок был случайно вывезен на склад вместе с мусором в среду. Причастность компании к смерти младенца исключена.

Сейчас сыщики срочно разыскивают мать девочки — правоохранители опасаются за ее жизнь и здоровье. Полиция проверяет записи камер наблюдения и опрашивает больницы, но не исключает, что женщина могла не обращаться за медицинской помощью.

Детективы просят всех, кто располагает любой информацией о матери или ребенке, связаться с полицией. Причина смерти младенца устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы.