СМИ: В Москве задержан начальник управления Минпромторга

Следственный комитет России задержал на рабочем месте высокопоставленного чиновника Минпромторга Валентина Цупруна по подозрению в коррупции. Факт задержания РБК подтвердили в пресс-службе ведомства.

© nsn.fm

Задержанный занимает пост начальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения. В министерстве заявили, что оказывают активное содействие следственным органам в расследовании данного дела.

Возглавляемое Цупруном подразделение отвечает за разработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в указанных отраслях промышленности.

Ранее в Москве задержали экс-гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».