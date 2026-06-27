Названо число пострадавших россиян в Венесуэле

Трое россиян получили травмы лёгкой и средней степени тяжести в результате землетрясений в Венесуэле.

Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Каракасе.

Уточняется, что всем пострадавшим российским соотечественникам оказывается необходимое содействие.

В Венесуэле в ночь на 25 июня произошли серии мощных подземных толчков. По данным правительства, пишет Reuters, под завалами остаются 172 человека, 920 погибли, ещё 3360 получили ранения. Более 50 тыс. жителей страны числятся пропавшими без вести.