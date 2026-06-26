Полный россиянин с пистолетом возжелал девушку и получил срок

В Новосибирске суд вынес приговор местному жителю, который устроил стрельбу на улице из-за отказа девушек познакомиться. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, инцидент произошёл после того, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из бара.

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Фигурант, вооружённый травматическим пистолетом, встретил компанию молодых людей, состоящую из одного парня и двух девушек.

Он предложил молодому человеку «поделиться» одной из спутниц, но получил отказ. Девушки также пошутили по поводу его лишнего веса, что вызвало у мужчины агрессию.

В ответ на оскорбления он достал оружие и открыл огонь. Одна пуля попала в грудь молодому человеку, а другая — в плечо девушке.

После нападения стрелок скрылся с места происшествия и попытался избавиться от пистолета через знакомого, однако был задержан правоохранительными органами.

На суде обвиняемый заявил, что начал стрелять из-за оскорблений, которые ему были нанесены. Тем не менее, суд признал его виновным по статье о хулиганстве и приговорил к 2,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Москве 46-летний антиквар был приговорён к 15 суткам административного ареста после инцидента с оружием в ресторане.