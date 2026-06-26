При землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

После землетрясений в Венесуэле известно о трех пострадавших россиянах, заявили в посольстве России в Каракасе.

Посольство России сообщило, что после землетрясений в Венесуэле пострадали трое россиян, передает РИА «Новости».

«На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимое содействие», – заявили в дипмиссии.

Накануне Ассоциация туроператоров России не зафиксировала пострадавших организованных туристов из РФ после землетрясения в Венесуэле.

Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 589 человек.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила российского лидера Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией.